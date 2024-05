Inchiesta corruzione, Spinelli denunciato per detenzione illegale di fucili

Sequestrati, come già detto in una notizia precedente, oltre 215mila euro, in aggiunta a più di 20mila dollari e 5mila sterline che l’imprenditore della logistica portuale in passato presidente delle squadre di calcio di Genoa e Livorno, deteneva in casa.

Il denaro, trovato nella cassaforte, fa parte dei 570mila euro sequestrati agli indagati secondo quanto disposto dal Giudice per le indagini preliminari, Paola Faggioni. Sequestro disposto anche nei confronti dell’allora presidente dell’autorità portuale Paolo Signorini e del figlio di Spinelli, Roberto, con la motivazione del Gip secondo cui i soldi “sarebbero il profitto dei reati di corruzione contestati”.