Morte di Claudio Bonasera, dopo due anni ripartono le indagini con le operazioni dei periti

Proprio ieri, martedì 7 maggio, a circa due anni di distanza dal tragico fatto, si torna a parlare dell'improvvisa scomparsa a soli 57 anni dello spotornese Claudio Bonasera, stroncato da un infarto nella notte tra il 16 e il 17 giugno del 2022 dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso nelle ore precedenti.

Nelle scorse ore sono iniziate le operazioni peritali nell'ambito del procedimento civile intentato dai familiari contro l'Asl 2 Savonese.

In particolare, la moglie Paola, la figlia Denise ed il fratello Francesco, rappresentati dall'avvocato Giambattista Petrella, hanno depositato un ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo, al fine di appurare eventuali responsabilità in capo all'Azienda Sanitaria e di chiarire gli esatti termini della vicenda.

Parallelamente, la famiglia Bonasera ha anche chiesto e ottenuto la riapertura delle indagini penali inizialmente archiviate dalla Procura della Repubblica (ed oggi nuovamente in corso).

La fase investigativa, coordinata dal pm il dottor Giovanni Battista Ferro, è stata riaperta in accoglimento dell'istanza depositata nel febbraio scorso dall'avvocato Petrella insieme al collega Gianluca Rudino, i quali hanno allegato nuovi elementi di prova e ulteriori spunti d'indagine (tra cui alcune dichiarazioni di persone informate sui fatti e prove documentali).

Al momento, sia in sede civile che penale, si è quindi in attesa di conoscere le valutazioni e le conclusioni dei diversi consulenti tecnici incaricati.

Un passaggio che i familiari di Claudio Bonasera, per oltre trent'anni dipendente del Comune di Spotorno, hanno voluto nella speranza "di poter finalmente fare luce sulla scomparsa del proprio congiunto" confidando che la magistratura possa quanto prima pronunciarsi sull'accaduto.

Da parte sua, l'azienda sanitaria ha fatto sapere di essere "come già nel 2022, a completa disposizione degli inquirenti nei quali esprime piena fiducia e ai quali assicura massima collaborazione".