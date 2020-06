Savona: Bosch e Caritas insieme per aiutare le famiglie in difficoltà

“Non dimenticare mai la tua umanità e rispetta la dignità degli altri uomini.”. Con queste semplici parole, cariche di significato, Robert Bosch creava oltre 130 anni fa nei pressi di Stoccarda la sua azienda che, ancora oggi, vive fortemente dell’imprimatur del suo fondatore. La vicinanza alle persone ed alle loro necessità, è un tratto fondamentale del marchio Bosch e del suo approccio nella creazione di soluzioni concrete che migliorano la vita quotidiana.

“Vicini oggi, più di sempre” è la promessa di Bosch alle famiglie italiane che in questo difficile momento storico, dovuto all’emergenza Covid-19, sono messe a dura prova psicologicamente ed economicamente.

Bosch ha deciso di unirsi a Caritas per sostenere gli Empori Solidali di Savona, Oristano, Avezzano, Frascati e Reggio Calabria con iniziative di contrasto alla povertà alimentare, attraverso l’acquisto di beni primari (cibo, prodotti per la casa, prodotti per l’igiene) e realizzando “carrelli della spesa” settimanali per famiglie in situazione di bisogno.

“La vicinanza alle necessità delle persone - spiega Sabrina Zago, Head of Marketing di BSH Elettrodomestici S.p.A. - è uno dei principali obiettivi della missione di Bosch, sin dalla sua fondazione. Con il sostegno al progetto di Caritas Italiana contro la povertà alimentare desideriamo tradurre in maniera concreta la parola “vicinanza” e dare un aiuto direttamente sul territorio a chi si trova in difficoltà, a causa della crisi economica innescata dall’emergenza Corona Virus. Insieme a Caritas per un gesto che conta davvero.”

Gli Empori Solidali di Caritas Italiana offrono sostegno materiale alle persone che ne hanno più bisogno: hanno l’aspetto e il funzionamento dei negozi di prossimità o di piccoli market, ma distribuiscono gratuitamente beni di prima necessità, resi disponibili da donazioni come quelle effettuate da Bosch, tra i quali i beneficiari possono scegliere liberamente in base ai propri bisogni e gusti. Vengono offerti anche servizi e percorsi di orientamento, formazione, inclusione e socializzazione.

“La combinazione di offerta di beni di prima necessità e formazione fornita dagli Empori Solidali è in perfetta sintonia con i valori del marchio Bosch. Siamo lieti di poter contribuire al progetto di Caritas Italiana, devolvendo parte dei proventi della campagna di comunicazione “Zero Sprechi” dedicata ai frigoriferi XXL di Bosch con tecnologia VitaFresh, che consente di ridurre giorno dopo giorno gli sprechi alimentari, a favore della sostenibilità – un tema di primaria rilevanza per il marchio, da sempre impegnato nella progettazione di tecnologie che tutelano le risorse ambientali”, conclude Sabrina Zago.