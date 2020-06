Albenga: riaprono i parchi pubblici

È stata firmata ieri dal sindaco di Albenga Riccardo Tomatis l’ordinanza per la riapertura dei parchi pubblici cittadini.

Spiega il Primo Cittadino: “La decisione è stata presa di pari passo al miglioramento della situazione sanitaria generale. Prima le misure da adottare per rendere possibile la riapertura dei parchi erano di difficile attuabilità, ora le ultime disposizioni, hanno previsto una riduzione delle stesse permettendoci di prendere questa decisione”.

Nei prossimi giorni sarà installata la cartellonistica adeguata e facilmente comprensibile anche per i bambini sia in italiano che in inglese.

“Naturalmente devono essere fatte salve tutte quelle misure necessarie a limitare e contenere possibili situazioni di contagio. In particolare, ove non è possibile mantenere le distanze di sicurezza, è raccomandato l’utilizzo delle mascherine ed è fatto obbligo agli adulti che accompagnano i bambini nei parchi di vigilare sugli stessi e di far rispettare le regole relative al distanziamento sociale. Siamo felici che poco a poco si possa tornare a una situazione che, sebbene con le dovute precauzioni, si avvicina alla normalità” conclude il sindaco Riccardo Tomatis.