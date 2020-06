Edilizia scolastica, Bonasera (vice presidente Provincia) illustra gli interventi eseguiti e quelli in corso

"Dopo la riforma “Del Rio” in molti alberga il pensiero che le Provincie non esistono più o se esistono “sbrigano” solo le pratiche burocratiche. Le competenze in realtà, seppur ridotte, sono ancora vitali ed importanti e solo per citarne alcune vanno dalle strade, all'ATO idrico, all'ATO rifiuti all'edilizia scolastica. Prendendo ad esempio quest'ultima funzione, della quale sono responsabile per delega, si commette un grave errore nel pensare che durante la pandemia il comparto sia stato fermo". Cosi commenta in una nota il vice presidente della Provincia di Savona Francesco Bonasera.

"Anzi appena le misure sanitarie lo hanno consentito le ditte incaricate hanno proseguito per completare od iniziare ex nuovo interventi strutturali anche importanti. Pertanto per fugare informazioni errate ho il piacere di rendere pubblicamente partecipi, sia i cittadini che gli amministratori, dell'elenco dei principali interventi messi in atto:

- Itis Ferrari – Pancaldo di Savona, lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendio nelle palestre e realizzazione nuovi infissi spesa complessiva € 101.500 con fondi propri

- Liceo O.Grassi di Savona realizzato nuovo impianto di allarme antincendio ottico e acustico e realizzazione lavori prevenzione incendi del locale palestra, degli archivi e della biblioteca (L.151/2011) per € 87.736 fondi propri;

- IIS Chiabrera – Martini di Savona, lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi nella sede di Via Aonzo € 236.000 in parte finanziati dal MIUR, lavori già assegnati ed in fase di esecuzione;

nello stesso Istituto, ma nella sede di Via Caboto, sono stati eseguiti anche lavori strutturali per € 500.000 tramite il MIUR termine dei lavori previsto per il 01/08/2020;

- ISS Boselli – Alberti di Savona sistemazione scala di emergenza, realizzazione nuova aula smart, sostituzione infissi, adeguamento prevenzione incendi del locale palestra € 67.597;

- Liceo Calasanzio di Carcare, sostituzione persiane, nuovo impianto a gas per i laboratori, intervento di risanamento delle volte di alcune aule € 223.500 fondi propri;

- ISS Patetta di Cairo adeguamento prevenzione incendi e costruzione nuova cabina Enel € 623.000 realizzati con finanziamento MIUR e fondi propri;

- ISS Giancardi-Galilei-Aicardi sezione Agrario di Albenga realizzazione nuovi laboratori negli spazi concessi dal Comune € 23.000 con mezzi propri;

- IPSAR Augusto Migliorini di Finale Ligure (succursale) , lavori di rifacimento della copertura già assegnati € 290.000 in parte con fondi BEI;

- IPSAR Augusto Migliorini di Finale Ligure; lavori per rifacimento facciate in fase di esecuzione € 300.000 in parte mutuo BEI".

"Sono in fase di collaudo interventi terminati e sempre relativi alla prevenzione incendi presso il Liceo Bruno di Albenga, l'ISS Mazzini-Da Vinci di Savona e l'Istituto Alberghiero di Finale Ligure per complessivi € 800.000 tramiti fondi dell'ente e finanziamenti MIUR - prosegue - A quanto sopra - prosegue il vice presidente - vanno considerati una serie di lavori per adeguamento al DPR 151/2011 (prevenzione incendi) presso il Liceo Bruno di Albenga, ISS Mazzini – Da Vinci di Savona, l'Istituto Alberghiero di Finale Ligure e l'Istituto Patetta di Cairo per un importo complessivo importante pari ad € 1.380.000".

"Ed ancora sono in fase di consegna i lavori per interventi strutturali pari ad € 250.000 con finanziamento MIUR presso IIS Boselli-Alberti di Savona. Da quanto descritto un lavoro imponente già iniziato nel 2019 ed in fase di completamento nell'anno in corso seguito puntualmente insieme ai nostri tecnici e funzionari che dimostrano ogni giorno attaccamento all'ente ed ai suoi obiettivi. Il Comitato Tecnico Scientifico ha indicato le misure di contenimento del virus Covid-19 nell'ambito del settore scuola per gli istituti di ogni genere e grado finalizzate al corretto svolgimento del prossimo anno scolastico. E' necessario però avere indicazioni univoche indispensabili per programmare gli interventi da realizzare, nel nostro caso, presso gli istituti secondari".

"In questi giorni - conclude Bonasera - stiamo programmando i primi interventi, di nostra competenza, per la ripresa in sicurezza dell'anno scolastico 2020-2021, confrontandoci anche con Provveditore e Dirigenti Scolastici, con i quali abbiamo un ottimo rapporto, anche se, mio malgrado, ho dovuto rilevare una singola voce fuori dal coro che ha usato i social per contestare in modo improprio ed inopportuno l'operato del sottoscritto. Ciò è inadeguato e mortificante, non tanto per il sottoscritto, ma per chi invece di seguire le vie istituzionali lancia proclami ed invettive fuorvianti e fuori luogo verso chi rappresenta un Ente che sta investendo tanto sia in termini di impegno giornaliero che economicamente".