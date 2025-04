Uno scoppio in una fabbrica crea un maxi tamponamento: ma è una simulazione della Croce Rossa di Varazze (FOTO)

Un incidente con un maxi tamponamento creato da una violenta esplosione. Questo lo scenario che si è verificato a Varazze ma che per fortuna riguardava una simulazione realizzata dalla Croce Rossa varazzina e svolta sabato scorso.

"Tre squadre, su altrettante ambulanze, hanno preso parte ad uno scenario ricreato ad hoc: Un tamponamento di 4 mezzi (due furgoni, una smart e una moto), a seguito di uno scoppio avvenuto in una piccola fabbrica limitrofa alla strada, nella quale sono rimasti bloccati due pazienti da soccorrere. Sulla scena erano presenti un totale di 3 simulatori, 6 figuranti, 2 manichini, che hanno reso il tutto più reale, anche e soprattutto grazie a 3 truccatori che si sono impegnati a ricreare svariate ferite, escoriazioni, segni di battle, ustioni, lividi, segni di intossicazione delle vie aeree causate dal fumo".

"Presenti anche 3 istruttori TSSA, che coordinavano e coadiuvavano la scena, e un operatore telecomunicazioni che rappresentava la Centrale Operativa. La chicca finale è stato il finto atterraggio dell'elicottero a cui la prima squadra intervenuta doveva dare indicazioni - spiegano dalla Croce Rossa varazzina - Al termine, debriefing per discutere l'operato e poi focaccia per tutti. Ringraziamo tutti i volontari intervenuti e ringraziamo Alessandro e la Masterfire per l'accoglienza e la disponibilità".