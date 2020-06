Connessione internet assente a Sassello, il sindaco Buschiazzo scrive al Prefetto: "Entroterra dimenticato, è indecente"

Da domenica pomeriggio fino a giovedì mattina il comune di Sassello senza copertura internet e il sindaco Daniele Buschiazzo ha deciso di scrivere al Prefetto Antonio Cananà. "E' paradossale come le compagnie più piccole garantiscano la banda sempre e con buoni risultati e invece le grandi compagnie creano da anni problemi.

Il servizio che ci forniscono è estremamente scadente, una cosa indecente" ha spiegato il primo cittadino sassellese. Molti cittadini stanno continuando a lavorare in modalità smartworking e quindi necessitano di una connessione stabile per non parlare degli esercizi commerciali e delle farmacie.

"In molti ci lavorano con internet, si sta creando un danno importante, questo dà la misura dei pochi investimenti che hanno fatto sull'entroterra" continua Buschiazzo che oltre a scrivere al Prefetto nei mesi scorsi ha presentato due esposti alla Procura della Repubblica. "Valuteremo se intraprendere altre azioni, ci stiamo pensando, siamo dimenticati, ci offrono un servizio scadente e non è la prima volta che succede, ci considerano cittadini di serie Z. Il problema si sta piano piano risolvendo ma è solo un tapullo, ogni volta che arriva un temporale siamo punto e a capo" conclude il sindaco di Sassello. Non mancano anche i problemi di connessioni nei comuni di Pontinvrea e Mioglia.