Provincia, il consigliere Distilo in visita alla sede di Tpl Linea a Cisano

Nel pomeriggio di ieri il consigliere provinciale delegato ai Trasporti, Diego Distilo, ha fatto visita all’unità produttiva di Tpl Linea a Cisano sul Neva per un confronto operativo con il direttore generale, Giampaolo Rossi, in merito alla gestione e alle prospettive di sviluppo del servizio nell’area di Ponente.

L’incontro ha permesso di fare il punto sulla “Mobility Revolution” messa in campo da Tpl negli ultimi mesi: un percorso strutturato di modernizzazione e adattamento ai bisogni concreti del territorio, con particolare attenzione ai collegamenti tra l’entroterra e i centri urbani, attraverso servizi flessibili e integrativi.

Da quasi un anno, Tpl sperimenta nuovi modelli di erogazione del servizio, penetrando i contesti capillari — anche quelli più periferici — per rendere la mobilità più efficiente, accessibile e vicina al cittadino. Tra le soluzioni adottate, il servizio a chiamata si inserisce perfettamente in questa visione, con l’obiettivo di potenziare gli spostamenti intercomunali e incentivare l’uso del mezzo pubblico.

"Tpl Linea sta dimostrando capacità di adattamento e visione — ha dichiarato il consigliere Diego Distilo — e, come Provincia, siamo impegnati a sostenere questa evoluzione. L’obiettivo è estendere i servizi di trasporto pubblico locale a tutte le aree del territorio, comprese quelle oggi meno servite, per garantire il diritto alla mobilità. Continueremo a lavorare in questa direzione con spirito di coesione e senso di responsabilità. Ho evidenziato anche alcune situazioni specifiche che riguardano le pensiline di fermata, in particolare quelle collocate di fronte a presidi sociosanitari, assistenziali e in prossimità di luoghi sensibili, che in certi casi sono prive di adeguata copertura e protezione, e su cui intendo assolutamente proseguire il confronto con le varie amministrazioni per promuovere interventi migliorativi".