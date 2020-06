Caos Autostrade, Arboscello: "Ai liguri interessa poco il ping pong di responsabilità, la Regione chieda i danni ad Aspi"

"Situazione ormai infernale e ora il primo vero weekend estivo. Assistiamo al tentativo strumentale da parte del presidente Toti, che fa almeno due post al giorno con lui imprigionato nel traffico (come fosse l’unica vittima di questa situazione) di smarcarsi da ogni tipo di responsabilità, addossandola tutta al MIT. Basta giocare sulla pelle dei liguri, delle imprese, dei porti, degli operatori turistici, facendo di una e vera propria tragedia che porta a danni economici incalcolabili un fatto strettamente politico". Così Roberto Arboscello, sindaco di Bergeggi e vicepresidente provinciale del Partito Democratico, in un post Facebook relativo alla situazione dei cantieri sull'Autostrada che percorre la Liguria.

"A noi liguri poco interessano le competenze, i tecnicismi, i risvolti legali e quant’altro - prosegue Arboscello - I liguri pretendono una pianificazione infrastrutturale che possa risolvere o attenuare i problemi in tempi certi seppur lunghi. L'unica cosa certa è che la responsabilità di questa assurda situazione è di Aspi a cui spettava l’obbligo di effettuare controlli e manutenzioni idonee ad assicurare il normale funzionamento della seppur carente nostra rete autostradale. Ad Aspi vanno chiesti i danni, di immagine ed economici, che la nostra economia e la nostra gente sta subendo. É questo che la Regione e il presidente Toti dovrebbero fare per prima cosa, prima dei selfie in autostrada, prima di addossare responsabilità ad altri. Sarebbe qualcosa di realmente concreto".