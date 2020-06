"La sanità non è un'azienda. La salute non è una merce". Sabato prossimo la manifestazione ad Albenga

"La sanità non è un'azienda. La salute non è una merce". Questo il titolo della manifestazione in programma per sabato prossimo, 27 giugno, dalle 10 alle 13 in piazza del Popolo ad Albenga.

Lo scopo dell'evento è quello di chiedere a gran voce che l'ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga rimanga pubblico. Promotori dell'iniziativa sono i gruppi Forum Civico Ligure, Forum Beni Comuni, Legalità e Diritti, Casa dei Circoli, delle Culture e dei Popoli di Ceriale, CittadinanzAttiva e Medicina Democratica.

Nel testo del messaggio divulgato dagli organizzatori della manifestazione si legge: "Riappropriamoci del nostro servizio sanitario pubblico e non accettiamo che ragioni di interesse economico prevalgano sulle nostre vite e su quelle delle future generazioni.

Liberiamo il presente, riappropriamoci del futuro, il tempo è ora. Questo è il momento di una nuova riforma della sanità fondata sull'affermazione che la salute, l'ambiente e la riduzione delle diseguaglianze sono diritti costituzionali che devono essere attuati da parte degli enti pubblici.

I diritti fondamentali, primo fra tutti quello alla salute, non devono piegarsi alle logiche di mercato, non sono comprimibili per questioni di bilancio e devono essere garantiti a tutti a prescindere da ogni condizione individuale, sociale, economica, di genere, religiosa, politica. I servizi che li erogano devono necessariamente essere pubblici".