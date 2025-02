Concessione demaniale a Vado Ligure, il Tar dichiara improcedibile il ricorso di Med Yacht Storage Limited

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato da Med Yacht Storage Limited contro l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, relativo al rilascio della concessione per un’area demaniale a Vado Ligure. La decisione del Tar conferma la legittimità del procedimento amministrativo seguito dall’AdSP, ribadendo che la concessione a Eurocraft Cantieri Navali s.r.l. resta valida e operativa.

L'azienda inglese Med Yacht Storage Limited aveva presentato, nel 2020, un progetto per una base nautica a Vado Ligure, ma la documentazione era risultata insufficiente e carente dal punto di vista amministrativo, rendendo di fatto l’istanza inammissibile. Med Yacht aveva quindi deciso di presentare ricorso, senza sospensiva, al TAR dopo che l’area era stata assegnata in concessione a Eurocraft.

A giugno 2024, Med Yacht aveva chiesto che la causa venisse decisa (istanza di prelievo). Il TAR aveva quindi fissato l’udienza pubblica per il 20 dicembre 2024, poi slittata all’11 febbraio scorso.

Tra le motivazioni indicate, il Tar ha ritenuto improcedibile il ricorso in quanto la società Med Yacht Storage Limited è stata cancellata dal registro delle imprese nel Regno Unito, perdendo così la legittimazione a proseguire l’azione legale. Inoltre, la stessa Med Yacht non ha contestato il provvedimento con cui l’Autorità Portuale ha assegnato la concessione a Eurocraft Cantieri Navali s.r.l. nei tempi previsti.

A seguito della sentenza, la concessione demaniale intestata a Eurocraft Cantieri Navali s.r.l. rimane pienamente valida e operativa. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale non è soggetta a risarcimenti o ad altre conseguenze legali.