Via al controesodo: code sulla A10 da Orco Feglino fino ad Arenzano

L'immagine che vedete in apertura di questo articolo è stata acquisita dalla webcam dell'autostrada A10 in prossimità dell'ingresso di Savona.

Il previsto controesodo si sta verificando nelle modalità preannunciate. Prime avvisaglie di intensificazione del traffico si sono verificate tra le 15 e le 15:30 di oggi, contestualmente a un'ondata iniziale di rientri. Dalle 18 in poi, il temuto picco.

Si segnalano code pressocché ininterrotte dallo svincolo di Orco Feglino fino all'accesso di Savona. Rallentamenti anche sul raccordo tra A10 e A6. Code anche a causa di lavori sulla carreggiata tra Varazze e Arenzano e, poco dopo, tra Arenzano e il collegamento con la A26 Genova-Gravellona Toce.

Code causa lavori anche tra i caselli di Savona e di Albisola. Tutte le segnalazioni sono in direzione Levante, verso le grandi direttrici che portano al Nord Italia. Traffico fluido e scorrevole, invece, verso la Francia.

Sulla A6 "La Verdemare" si sono registrate code nella mattinata odierna da Millesimo a scendere verso Savona, per gli ultimi turisti che decidevano al volo di organizzare una singola domenica al mare "mordi e fuggi". Nel tardo pomeriggio, invece, superata la "empasse" dello svincolo tra A10 e A6, la situazione è scorrevole, ma non si possono escludere intensificazioni del traffico in serata.