Matteo Salvini in visita nel capoluogo ligure: "Il modello Genova è quello vincente" (VIDEO e FOTO)

Prosegue il tour elettorale in Liguria del leader della Lega Matteo Salvini.

Dopo la mattinata trascorsa prima a Masone e poi al cantiere del nuovo Ponte di Genova, infatti, il segretario leghista è arrivato in piazza De Ferrari per partecipare alla conferenza stampa con Toti e Bucci e la senatrice Stefania Pucciarelli, e per salutare i militanti, anche se non sono mancate neanche le contestazioni durante i selfie.

A margine della conferenza stampa Salvini ha dichiarato ai microfoni dei cronisti: "Dovevo venire qui da tempo, era una promessa. Sono stato nelle valli, perché sono isolate, e ho ringraziato agli operai che hanno lavorato al Ponte: il modello Genova è quello vincente e lo riporteremo di nuovo a Conte in settimana".

Riguardo al capoluogo ligure in particolare ha sottolineato che "Il blocco ai lavori per la Gronda e di Autostrade sta uccidendo Genova. Ed è assurdo inaugurare un ponte senza macchine: rischiamo di completarlo, ma che nessuno ci passi per colpa di Autostrade, il che sarebbe anche un insulto a chi è morto lì".

E sulle elezioni Regionali: "Non c'è bisogno di fare campagna elettorale per la Liguria: genovesi e liguri hanno apprezzato il lavoro di Bucci e Toti, e per la Lega c'è sempre margine di miglioramento. E comunque siamo al 27% in Italia, seguiti dal Pd al 19%: sono gli altri che devono aver paura".

Il punto stampa di Salvini, Toti e Bucci al termine della visita del segretario leghista a Genova di fronte al palazzo della Regione Liguria:

Nel pomeriggio il tour ligure proseguirà alla Spezia con la visita alla Cooperativa mitilicoltori spezzini, con un breve giro in barca con l’onorevole Lorenzo Viviani e l’assessore regionale alla Pesca Stefano Mai.