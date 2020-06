Albissola, proseguono i lavori sulla nuova viabilità e i parcheggi in località Galaie: disegnate anche nuove aree verdi (FOTO)

Come previsto dal progetto dei lavori per la realizzazione di nuova viabilità e nuovi parcheggi in località Galaie ad Albissola Marina in fase di ultimazione, sono state disegnate anche nuove aree verdi.

"Nel progettare i nuovi spazi a verde intorno alla nuova area parcheggio e nuova strada in argomento, abbiamo ritenuto prioritario orientare le scelte su essenze arboree e arbustive che presentano determinati requisiti quali la resistenza ai diversi inquinanti atmosferici; la resistenza alle malattie e rusticità; le ridotte esigenze di manutenzione; la resistenza alla siccità; il valore decorativo" spiega l'assessore al verde pubblico Luigi Silvestro.

"Proprio in questi giorni, come da cronoprogramma delle lavorazioni previste, sono già in fase di completamento gran parte delle relative sistemazioni a verde. Sono state realizzate lungo il perimetro del nuovo parcheggio e lungo i marciapiedi della nuova bretella, varie siepi e aiuole, alcune delle quali coperte con adeguato strato di pacciamatura e altre aiuole seminate a prato, tutte le nuove siepi ed aiuole sono state dotate di adeguato nuovo impianto di irrigazione" continua.

In totale in questi giorni la ditta incaricata sta provvedendo a piantumare nei nuovi spazi a verde realizzati sia lungo la bretella stradale che nelle arre parcheggio, oltre 260 nuove piante tra alberi ornamentali di varia specie e arbusti vari con diverse caratteristiche: Fornitura e posa in opera di n. 34 piante di Albizia julibrissin (detta anche Acacia di Costantinopoli), alberelli ornamentali a foglie decidue. I fiori vengono prodotti durante tutta la stagione estiva. Si è osservato che le infiorescenze di A. julibrissin risultano particolarmente attraenti per le farfalle delle specie più comuni;

Fornitura e posa in opera di n. 32 piante di Paulownia tomentosa, questa tipologia di albero una volta attecchito, produce a fine primavera fioriture molto decorative di colore bianco lilla, profumatissime, con foglie cuoriformi. La Paulownia non ha bisogno di irrigazione e una volta attecchita diventa autonoma. La pianta può essere messa a dimora in qualsiasi terreno e raramente è attaccata da aparassiti o malattie. Inoltre questo albero non è particolarmente esigente in fatto di clima e si adatta egregiamente anche alle basse temperature (-25°C);

Fornitura e posa in opera di n. 30 arbusti di Aucuba, specie di arbusto sempreverde a portamento eretto originario del Giappone, con chioma densa e tondeggiante, particolarmente resistenza a freddo, siccità, inquinamento, vento e malattie. Questo arbusto per le sue caratteristiche di rusticità e adattabilità anche in areee con scarsa luminosità è stato scelto per decorare la nuova aiuola posta all’altezza del viadotto autostradale;

Fornitura e messa a dimora di n. 169 cespugli ed arbusti del tipo Oleandro (Nerium Oleander) di colore vario. Questi arbusti di Oleandro sono stati collocati per creare le siepi a decoro della nuova bretella stradale e delle nuove aree parcheggio.

Inoltre in una delle aiuole principali all’interno della nuova area Galaie è stata già collocata la scultura in pietra, donata dall’A.N.P.I. Sezione “Giuseppe Noberasco-Gustavo” Albissola Marina insieme all’artista Mario Nebiolo che l’ha anche realizzata.

"La nuova scultura donata al Comune è eseguita in modo da accompagnare e accogliere nella sua nuova sistemazione lo storico Cippo rimosso provvisoriamente per esigenze del cantiere e dedicato al Martire caduto per la libertà Nicolò Saettone (Partigiano Lino) trucidato proprio a poche decine di metri di distanza dall’aiuola individuata" ha concluso Luigi Silvestro.