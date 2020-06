Il Covid-19 non ferma il "Circolo di Lettura Finalese": riunione “open air” su viale delle Palme

"Nel rispetto di tutte le indicazioni sanitarie (obbligo di distanze e mascherine anti virus), conseguenti alla nota crisi pandemica, il “Circolo di Lettura Finalese” si è riunito dopo tre mesi, per la prima volta“open air”, nei primi giorni di giugno alle ore 21, sul viale delle Palme, in prossimità dello storico tavolo in pietra di Finale vicino ai Bagni Boncardo" commenta la coordinatrice del Circolo Marina Fasce.