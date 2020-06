Mare: disco verde per la balneabilità del litorale ligure in 375 punti dei 380 monitorati da Arpal

Disco verde per la balneabilità per il litorale della Liguria. Le analisi di Arpal, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure, hanno ‘promosso’ 375 punti dei 380 monitorati lungo tutta la costa. Esito favorevole anche per il campione suppletivo effettuato nel tratto di Tellaro, a Lerici, nello spezzino, che torna quindi pienamente balneabile.

“Dopo il record di bandiere blu conquistate anche quest’anno dalla Liguria, incoronata regina italiana del mare – afferma l’assessore all’Ambiente Giacomo Giampedrone - l’esito delle analisi effettuate dai tecnici di Arpal conferma che il nostro litorale e le nostre acque sono tra le più belle e pulite della Penisola. Questo risultato speriamo sia apprezzato dai tanti turisti che hanno già scelto e sceglieranno durante tutta l’estate di trascorrere un periodo di vacanza sul nostro territorio”.

“Sono particolarmente contento del risultato dell’approfondimento delle analisi nel tratto di Tellaro, a Lerici – aggiunge Giampedrone - dove è già stata revocata l’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione emessa nei giorni scorsi dal sindaco a seguito di un malfunzionamento dell’impianto di Acam Acque. Nel più breve tempo possibile, grazie alla ripetizione delle analisi, è stata garantita la qualità delle nostre acque e far riprendere l’attività balneare tranquillamente per il resto della stagione. Ringrazio i tecnici di Arpal per la tempestiva e la puntualità nella ripetizione delle analisi, che hanno dimostrato come si sia trattato di un evento assolutamente temporaneo e sporadico”.

Sui 380 punti in cui è stato suddiviso il litorale, cinque sono risultati non conformi. Il campionamento verrà ripetuto nelle prossime settimane. Si tratta di: Foce Torrente Prino (Imperia), e Corso Trento e Trieste (Sanremo), due tratti interni al porto di Rapallo (dove vige l’interdizione e il divieto cautelativo di balneazione) e il tratto Foce Rio Lasca, nel Comune di Finale Ligure, chiuso preventivamente con ordinanza del sindaco.