Per l'Automobile Club tedesco sui sette tunnel più pericolosi d'Italia, tre sono in Liguria

Una analisi sui tunnel più pericolosi presenti nella rete autostradale italiana. ADAC, l'Automobile Club Tedesco, ne "boccia" sette per varie questioni tecniche. E di questi sette, ben tre sono concentrati in Liguria. Gli altri quattro sono in Val d'Aosta, Friuli Venezia-Giulia, Emilia Romagna e Toscana.

I tre tunnel liguri "sotto la lente" di ADAC sono Giovi, Castelletto e Fornaci, tutti sulla A10 Genova-Ventimiglia. In particolare, i primi due su tre menzionati sono considerati addirittura di "livello rosso" per la gravità delle criticità riscontrate, tra cui la mancanza di uscite di emergenza, piazzole di sosta, telefoni per comunicazioni urgenti su incidenti o altri disagi, videocamere di sorveglianza e adeguati dispositivi antincendio.

Appena meno gravi il tunnel Fornaci, accusato da ADAC soltanto di avere una scarsa segnaletica orizzontale sull'asfalto e delle uscite d'emergenza troppo distanti tra loro.

Tutto ciò è il frutto di una analisi accurata che ADAC ha condotto su 16 tunnel autostradali non solo in Italia, ma anche in Austria e Croazia.