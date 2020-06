Vado, asfaltature sull'Aurelia: strada chiusa in orario notturno dal 29 giugno al 9 luglio

Per consentire i lavori di pavimentazione lungo la statale 1 Dir/A , Anas ha predisposto la chiusura a partire da lunedi 29 giugno fino a giovedi 9 luglio , ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi, esclusivamente in orario notturno dalle ore 20.00 alle 6.00 del giorno successivo, dal km 0,000 al km 2,836 nel territorio comunale di Vado Ligure.

Inoltre per consentire i lavori di manutenzione della Rotatoria Bossarino dal km 2,790 al km 2,836 nel territorio comunale di Vado Ligure, verrà istituito il senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri, con limite massimo di velocità 30Km/h, divieto di sosta e sorpasso da lunedi 6 luglio a venerdi 9 luglio esclusivamente in orario notturno dalle ore 20.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

Durante la chiusura i veicoli che percorreranno la statale 1 Dir/A "Di Vado Ligure" in direzione ponente saranno deviati sulle strade Comunali di Via Verdi, Via Piave, Ponte di Via Montegrappa e Via Trieste per raggiungere la statale 1 "Via Aurelia", mentre i veicoli in direzione levante percorreranno la statale 1 "Via Aurelia" dal Km 581,900 al Km 579,500.