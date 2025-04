Albenga, il dehors della "Cantina di Re Carciofo" deve essere rimosso: è scaduta la concessione

Scaduta a ottobre 2024, la concessione del dehors della "Cantina di Re Carciofo" in piazza San Francesco ad Albenga non è stata rinnovata. Il Comune ha emesso un'ordinanza che impone la rimozione della struttura e il ripristino dello stato originale dei luoghi.

“Non me lo aspettavo - commenta Vincenzo Bellissimo, titolare del locale -. Avevo presentato domanda di rinnovo, ma è stata respinta: il regolamento ora prevede solo sedie, tavolini e ombrelloni nel centro storico. Una scelta politica. Con l'amministrazione Cangiano ottenni la concessione senza problemi. Ora tutto è cambiato. Ho investito tempo e risorse, bonificando un'area degradata e contribuendo al rilancio della zona”.

Bellissimo sottolinea come il suo locale sia diventato un punto di riferimento non solo per gli albenganesi, ma anche per turisti e visitatori da tutta la regione. “Abbiamo lavorato duramente per creare qualcosa di unico. Questa ordinanza rischia di distruggere tutto”.

L'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico era scaduta e la struttura, priva di titolo edilizio, doveva essere rimossa già lo scorso ottobre. Il dehors, una sorta di serra quadrangolare di circa 33,5 metri quadrati, è direttamente collegato al locale ed è arredato con tavoli, sedie, piante di ulivo e impianto di illuminazione.

Mentre i legali di Bellissimo lavorano al caso, il locale prosegue l'attività. Secondo l'ordinanza, la rimozione della struttura dovrà avvenire entro 90 giorni dalla notifica. Tuttavia, l'amministrazione comunale ipotizza una possibile sanatoria, se il dehors verrà adeguato alle nuove norme.