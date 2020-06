Vado, l'amministrazione vara una variazione di bilancio da 3 milioni e mezzo di euro

Il comune di Vado con l'approvazione del rendiconto 2019 porterà in consiglio comunale una variazione di bilancio di più di 3,5 milioni di euro oltre a stanziare anche una quota di utili della discarica di circa 375mila euro.

"Si tratta di una variazione che comprende opere e acquisti, tra le quali la più importante riguarda la passeggiata di Porto Vado oltre che la sistemazione del territorio concentrandosi sulle frane e i cedimenti" ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici e vicesindaco Fabio Gilardi.

105mila saranno utilizzati per l’acquisto di arredo urbano (pensiline di attesa autobus del territorio), 1 milione e 650mila che si aggiungono alla cifra già stanziata per l’intervento di riqualificazione della fascia litoranea Porto Vado; 557mila 500 euro per le spese di manutenzione straordinaria delle strade ed opere per la sicurezza stradale (asfalti); 400mila euro per gli incarichi professionali per il Settore Lavori Pubblici tra cui la nuova scuola media; 450mila euro per gli interventi di manutenzione ed interventi di riqualificazione parco, giardino e parcheggio di Sant'Ermete; 250mila euro per gli interventi di manutenzione e il consolidamento Via Montegrappa; 175mila euro per la realizzazione di opere di miglioramento del rischio idraulico e 50mila euro per gli interventi di manutenzione straordinaria per la tutela dell’ambiente (frana sulle alture).