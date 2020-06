Quando a Cairo Montenotte Alfredo Biondi difese "la mantide" Guerinoni

Un profondo cordoglio. Questo il sentimento sfociato nelle ultime ore dopo la morte Alfredo Biondi. Noto avvocato e politico di lungo corso. Scomparso all'età di 92 anni.

Proprio nella veste di avvocato Biondi ha legato il suo nome alla Val Bormida. E in particolare alla città di Cairo Montenotte, quando negli anni 80 prese la difesa in costanza del suo incarico parlamentare di Gigliola Guerinoni, detta la mantide di Cairo Montenotte. Nel processo per l'omicidio del farmacista e suo amante Cesare Brin.

Una vicenda giudiziaria che appassionò l'opinione pubblica e i media a partire dall'estate del 1987. Il giudizio si concluse con la condanna a 26 anni per la Guerinoni.