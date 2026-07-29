Carcare, rumors sul castello di Quassolo: una cordata straniera avrebbe messo gli occhi sulla dimora liberty

È una voce che, al momento, resta tutta da verificare e che appartiene al campo delle indiscrezioni. A Carcare cresce la curiosità attorno al futuro del castello di Quassolo: secondo alcuni rumors, una cordata di investitori, pare di origine straniera, avrebbe manifestato interesse per l’acquisto dello storico edificio.

Nessuna conferma ufficiale è arrivata finora e non sono noti eventuali dettagli di una possibile trattativa. Il condizionale, quindi, resta d’obbligo. Rimane però la suggestione legata a una delle dimore più particolari del territorio valbormidese, un edificio che per storia, architettura e caratteristiche potrebbe attirare l’attenzione di chi fosse interessato a un progetto di valorizzazione.

Costruito tra il 1901 e il 1907, il castello di Quassolo è una raffinata opera in stile Liberty progettata dall’architetto Benvenuto Pesce Maineri. Nato come residenza estiva della famiglia Musso Piantelli, l’edificio è immerso in un ampio parco all’inglese di circa 50 ettari, parte di una tenuta agricola che in origine comprendeva un territorio ancora più vasto.

La struttura conserva ambienti di grande fascino, tra cui una grande sala ottagonale, uno degli elementi architettonici più caratteristici della dimora. Nel complesso è presente anche una cappella privata dedicata a San Giuseppe Sposo.

Nel corso degli anni il castello è stato utilizzato anche per eventi e iniziative private, grazie agli spazi interni ed esterni disponibili. La proprietà dispone infatti di un’area esterna attrezzata per il servizio catering, di ambienti capaci di ospitare fino a 500 persone e di un’area parcheggio dedicata agli ospiti.