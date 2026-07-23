Cairo celebra San Lorenzo con l’arte: 150 stampe del pittore Carlo Leone Gallo donate ai cittadini

Un omaggio all’arte locale per celebrare San Lorenzo, patrono di Cairo Montenotte, e rafforzare il legame con la comunità. È l’iniziativa promossa dal Comune in vista della ricorrenza del 10 agosto: 150 riproduzioni di un’opera del pittore cairese Carlo Leone Gallo saranno donate ai cittadini che portano il nome Lorenzo, o una delle sue varianti. Un modo per trasformare una tradizione in un’occasione di valorizzazione del patrimonio artistico e dell’identità cittadina.

Le stampe riproducono un dipinto che raffigura la Chiesa di San Sebastiano, oggi Spazio Artistico Culturale Angelo Siri, uno degli edifici più rappresentativi della storia cittadina. I destinatari saranno individuati attraverso i dati dell’Anagrafe comunale, mentre una parte delle copie sarà riservata alle attività di rappresentanza e alla promozione culturale dell’ente.

Il progetto non si limiterà alle riproduzioni destinate ai cittadini. L’amministrazione ha deciso infatti di realizzare anche due copie dell’opera su tela canvas, che saranno esposte in modo permanente negli spazi comunali, con l’obiettivo di arricchire gli ambienti istituzionali e valorizzare il patrimonio artistico locale. La riproduzione dell’opera avverrà nel rispetto della normativa sul diritto d’autore e previo consenso del titolare dei relativi diritti.

Per l’iniziativa è stata prevista una spesa di 549 euro, finanziata con risorse del bilancio comunale. Nella delibera la giunta sottolinea come l’obiettivo sia promuovere la cultura, diffondere la conoscenza degli artisti cairesi, rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e valorizzare il territorio attraverso un gesto simbolico in occasione della festa di San Lorenzo.