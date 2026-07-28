Gli spettacoli del cielo: arrivano la Luna del Cervo e le Delta Aquaridi

A pochi giorni dall’eclissi solare del 12 agosto, il cielo fa le prove generali e ci regala uno spettacolo altamente suggestivo.

Mercoledì 29 luglio naso all’insù per ammirare la Luna del Cervo. Dopo il tramonto apparirà grande all’orizzonte, grazie all’effetto chiamato “illusione lunare”, ma potrebbe anche cambiare colore, tingendosi di calde sfumature dorate. È dovuto al fatto che la luce del Sole, attraversando una maggiore quantità di atmosfera prima di arrivare ai nostri occhi, viene filtrata e diffusa, modificando la percezione dei suoi colori.

Sempre affascinante, la Luna piena riesce ogni volta a catturare lo sguardo, non solo di poeti e sognatori. Quella di luglio, però, ha qualcosa in più: arriva nel cuore dell’estate e si manifesterà nel segno dell’Acquario, il più visionario, anticonformista e libero dello zodiaco.

La Luna del Cervo è chiamata anche Luna del Tuono o Luna del Fieno, nomi evocativi che raccontano il legame profondo tra i cicli lunari e quelli della natura. Secondo le tradizioni dei nativi americani, luglio è il mese in cui i cervi maschi iniziano a rinnovare le corna: un simbolo di forza e rigenerazione. Nello stesso periodo, nelle zone pianeggianti si raccoglie il fieno, mentre nelle montagne cominciano i primi temporali estivi. Da qui i nomi alternativi.

In altre culture questa Luna è conosciuta come Luna del Raccolto, perché segna il momento in cui la terra comincia a restituire ciò che abbiamo seminato: frutti, ortaggi, erbe aromatiche, ma anche idee, obiettivi e progetti. Non è solo un evento astronomico: è un’occasione per fermarsi, fare il punto, celebrare l’abbondanza.

Le meraviglie non finiscono qui con Saturno che sarà visibile vicino al disco lunare, mentre ad abbagliare il cielo, ci penserà lo sciame meteoritico Delta Aquaridi, il cui picco è previsto tra il 28 e il 30 luglio. Non si tratta di uno sciame di stelle cadenti particolarmente ricco come quello delle Perseidi, le celebri lacrime di san Lorenzo della notte del 10 agosto, ma noi vi consigliamo comunque di tenere in tasca qualche desiderio.