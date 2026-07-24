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Attualità | 24 luglio 2026, 11:34

Alassio premia la fedeltà di due turiste: da 40 anni scelgono la Città del Muretto per le vacanze

Il sindaco Melgrati e l’assessore Giannotta hanno consegnato una pergamena a Monica Fossati e Nicoletta Galimberti, legate alla località ligure dal 1986 insieme alle loro famiglie

Nella giornata di ieri, il sindaco di Alassio Marco Melgrati e l’assessore al Commercio Franca Giannotta hanno ricevuto presso il Palazzo Comunale le signore Monica Fossati e Nicoletta Galimberti, due cognate provenienti da Lissone, a ciascuna delle quali è stata conferita una pergamena ufficiale del Comune di Alassio come riconoscimento della loro fedeltà alla Città del Muretto. Il sindaco ha inoltre donato alle due turiste la pregevole pubblicazione “Alassio e gli Inglesi – Since 1875”.

Dal 1986, le due signore e i loro cari scelgono Alassio come meta delle loro vacanze, in un legame speciale che coinvolge anche le nuove generazioni, con i bimbi presenti al momento istituzionale già affezionati alla città e al mare di Alassio. 

All’incontro era presente anche Leonardo Bozzolo, titolare, insieme alla sua famiglia, dei Bagni Torino, storico stabilimento balneare che da decenni accoglie la famiglia durante i soggiorni ad Alassio.

Redazione

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