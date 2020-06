Il loanese Lino Lardo nuovo capo allenatore della nazionale italiana femminile di pallacanestro

Lardo, nato ad Albenga nel 1959, dopo importanti successi come giocatore in squadre nazionali di serie A, nel 1997 ha intrapreso la carriera da allenatore confermandosi negli anni come una delle migliori figure del basket nazionale (tra i vari riconoscimenti nel 2003 è stato nominato quale miglior allenatore della massima serie maschile). Attualmente ricopre il ruolo di head-coach della Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo (club di Serie A2 maschile), un incarico alla quale da oggi affiancherà anche l'impegno alla guida della azzurre della palla a spicchi tricolore.

La conduzione di una squadra nazionale non è una novità per l'allenatore di Loano: nell'estate del 2019, infatti, coach Lardo guidò al trionfo mondiale le selezioni Over 50 e Over 55 dell'Italia.

Lo scorso gennaio Lino Lardo era stato insignito del titolo di "Loanese d'Oro" assegnatogli dai Lions.