Pnrr e fondi europei, Bucci incontra Foti: “Liguria protagonista su infrastrutture, sanità ed entroterra”

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha incontrato oggi a Roma il ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione Tommaso Foti per fare il punto sullo stato di attuazione del PNRR in Liguria, con particolare attenzione ai progetti infrastrutturali e agli interventi legati all’entroterra.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i temi legati al posizionamento della Liguria nella prospettiva del nuovo ciclo di programmazione europea 2028-2034, con un confronto sulle priorità strategiche della Regione e sui futuri investimenti per il territorio.

Tra gli argomenti al centro della riunione anche lo stato di avanzamento delle Case della Comunità e delle infrastrutture strategiche regionali, oltre alla situazione dei cantieri della nuova diga foranea del porto di Genova, opera finanziata attraverso il fondo complementare al PNRR.

Prima dell’incontro il presidente Bucci aveva partecipato a Palazzo Chigi alla riunione della Conferenza delle Regioni insieme ai presidenti delle altre Regioni italiane, al ministro Foti e al Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti. Al centro del confronto i principali temi del negoziato relativo al quadro finanziario pluriennale dell’Unione Europea e un approfondimento sul cofinanziamento nazionale della programmazione europea 2021-2027.

“L’incontro con il presidente Bucci è stato utile e costruttivo per approfondire lo stato di avanzamento dei principali interventi finanziati dal PNRR e dalla programmazione europea in Liguria - dichiara il ministro Tommaso Foti -. Ho apprezzato il lavoro svolto dalla Regione e i dati presentati oggi, che testimoniano l’impegno nel portare avanti opere strategiche e investimenti fondamentali per il territorio. Il confronto costante tra Governo e Regioni rappresenta un elemento essenziale per garantire un utilizzo efficace delle risorse europee e il raggiungimento degli obiettivi previsti”.

“Abbiamo avuto un confronto concreto e operativo sui principali dossier che riguardano la Liguria - commenta il presidente Marco Bucci-. La nostra Regione vuole continuare a essere protagonista nello sviluppo infrastrutturale e nell’utilizzo efficace delle risorse europee. Dalla sanità territoriale alle grandi opere, passando per i progetti dedicati all’entroterra, stiamo lavorando per garantire tempi certi, investimenti utili e risultati concreti per cittadini e imprese. La nuova diga di Genova resta un’opera strategica fondamentale non solo per la Liguria ma per tutto il sistema logistico nazionale”.