26 giugno, Giornata internazionale contro la droga: l'appello del presidente del consiglio comunale di Albenga Diego Distilo

Annuncia in una nota Diego Distilo, presidente del Consiglio Comunale di Albenga: "Oggi 26 Giugno è la giornata mondiale contro la droga. Mi sento dal profondo del cuore di fare un appello a tutti i nostri adolescenti e ragazzi di stare lontani da questa “maledetta “ perché rovina la vita alle persone. In tutti questi anni mi è capitato di perdere degli amici per colpa della droga e altri ancora oggi ne fanno uso cercando un mondo irreale, senza problemi, senza nessun tipo di imperfezione. Ma non è così.

La capacità delle droghe è sconvolgente facendo vivere dei veri e propri viaggi mentali che nulla hanno a che vedere con la realtà.

Ragazzi vi prego state lontani da queste sostanze e aiutate i vostri amici a liberarsene qualora ne facciano uso. Proprio in questi giorni mi è capitato di dover aiutare un amico indirizzandolo verso un percorso di recupero e vi assicuro che è stata una sensazione bellissima perché spero di cuore di essere riuscito a salvare una vita.

La droga più esaltante della vita è l'amicizia e la voglia di aiutare gli altri, questo è l’obbiettivo che ognuno di noi deve avere neri rispettivi ruoli che si hanno. Quindi tutto insieme mandiamo gradiamo a squarciagola “la droga è una merda“ senza troppi perbenismi".