Cisano Sul Neva: al via il prossimo 1° luglio il campo solare “Estate Ragazzi”

Prenderà il via mercoledì 1 luglio e si concluderà venerdì 28 agosto il Campo solare “Estate Ragazzi” per i bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni, il servizio che, ormai da sei anni, viene garantito alle famiglie che lavorano dall’amministrazione comunale Niero durante il periodo di vacanze scolastiche.

E, anche quest’anno, nonostante le rigide disposizioni previste dal Dpcr ministeriale, finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni di sicurezza, necessarie ad evitare una ripresa dei contagi e un conseguente ritorno alla “Fase 1” che ci ha costretti per due mesi e mezzo a “Restare a casa”, il comune di Cisano sul Neva, paese dell’immediato entroterra ingauno che conta poco più di 2 mila abitanti, guidato da amministratori dinamici e sempre attenti ad ascoltare e a dare una risposta alle esigenze della cittadinanza, è riuscito a garantire un servizio essenziale per le famiglie e per i ragazzi, soprattutto dopo il lockdown che gli ha fatto mancare il contatto diretto con i compagni di scuola e con gli insegnanti e impedito di frequentare anche le attività sportive, essenziali per lo sviluppo psico-fisico di ogni individuo, soprattutto per i giovani in fase di crescita.

Un obiettivo raggiunto grazie al notevole impegno sia degli amministratori che, anche a fronte di un notevole investimento economico, non facile da sostenere per un Comune così piccolo e che ha saputo gestire l’emergenza Covid-19, garantendo un costante e concreto aiuto alle famiglie che si sono trovate improvvisamente in difficoltà, non hanno voluto rinunciare ad offrire il servizio che degli educatori della Cooperativa “Progetto Città” di Savona che lo gestisce.

Il campo solare sarà attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 16.30, e comprenderà il servizio mensa a cura della cooperativa Camst. Oltre al Polo scolastico “G. Comanedi” e alla nuovissima palestra adiacente alla scuola che saranno la base operativa del campo solare, i ragazzi potranno usufruire di numerosi spazi all’aperto tra cui il campo sportivo nella frazione di Conscente e il palazzetto di Cenesi, dove svolgere le varie attività ludiche e sportive che spazieranno, come ogni anno, dalla pallavolo al basket fino al judo. Non mancheranno le mattinate in spiaggia a Ceriale.

"Siamo molto soddisfatti di essere riusciti, anche quest’anno, nonostante i rigidi protocolli relativi al contenimento dell’emergenza Covid 19, a garantire un servizio che è stato sempre molto apprezzato sia dalle famiglie che dai ragazzi – dichiara Massimo Niero, sindaco di Cisano sul Neva – Ci spiace non essere riusciti a soddisfare anche le richieste delle famiglie non residenti che abbiamo sempre accolto a braccia aperte. Purtroppo la necessità di garantire le distanze di sicurezza, previste dalle leggi vigenti dovute all’emergenza Covid 19, ci ha costretti a limitare il servizio ai residenti e ai pochi non residenti che frequentano la nostra scuola e hanno attività lavorative o lavorano a Cisano Sul Neva, dimezzando di fatto le iscrizioni. Con immenso dispiacere, quest’anno, potremo offrire il servizio a sole 30 famiglie nella speranza che, quanto prima, tutto possa tornare alla normalità".