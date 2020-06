Savona, presidio dei quartieri e riapertura ufficio postale di via Buozzi: il Pd presenta una mozione

"Il quartiere di Piazzale Moroni – La Rocca di Legino è densamente abitato e negli anni molti servizi, tra cui anche il centro di assistenza medica, sono stati chiusi. Il quartiere è composto soprattutto da persone anziane che difficilmente si spostano nel centro cittadino. Crediamo sia dovere dell'amministrazione occuparsi del presidio dei quartieri in ogni forma possibile e monitorare, sollecitare anche le attività di parti terze qualora la loro presenza o la loro assenza influisca sulla vita dei suoi cittadini".

Questo il commento del gruppo Pd in consiglio comunale a Savona in merito alla situazione della zona savonese.

"Da alcune settimane ormai l'ufficio postale di Via Buozzi ha chiuso e non si sa se sia in programma nel breve periodo la sua riapertura. E'partita una raccolta firme che sta coinvolgendo moltissimi cittadini vista l'urgenza di questo problema. La soppressione totale del servizio per un bacino di utenza così vasto e composto in prevalenza da persone anziane sarebbe cosa grave, soprattutto dal punto di vista sociale. Abbiamo chiesto con una mozione che si discuterà martedì in Consiglio che il Comune si attivi formalmente presso Poste Italiane manifestando l'importanza della riapertura di tale presidio per l'intero quartiere e i suoi cittadini" concludono dal gruppo Dem.