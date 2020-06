Notti bianche a Savona, al vaglio un'organizzazione ridotta: giovedì di luglio al via probabilmente il 9

"Stiamo chiudendo il cerchio per organizzare i giovedì di luglio in una maniera più soft evitando assembramenti. Non è nostra intenzione lasciare la città al buio".

L'assessore alle manifestazioni Maurizio Scaramuzza dopo diversi incontri con le associazioni di categoria ha annunciato che salterà la prima classica "Notte Bianca" del 2 luglio ma che si darà il via alle serate tante attese dai savonesi, in una maniera totalmente rivista e con regole probabilmente rigorose vista l'emergenza Coronavirus, dalla settimana successiva, da giovedì 9 luglio.

"Stiamo definendo tutto ma siamo ancora in work in progress - ha continuato Scaramuzza - lavoriamo per un'organizzazione più ridotta, diversa, ma che possa aiutare i commercianti a lavorare quest'estate dopo questo difficile periodo".

Quasi sicuramente si dovrà dire arrivederci ai concerti in piazza al prossimo anno così come i molteplici eventi per le vie del centro città, lasciando spazio probabilmente alla musica itinerante e ad altre iniziative ancora tutte da confermare.

"Ci siamo subito chiesti se sarebbe stato possibile condividere le serata aumentando con altri momenti da offrire alla nostra clientela, il comune di Savona sta stilando un programma che dovrà rispettare numerosi vincoli, noi abbiamo espresso il nostro desiderio di essere operativi, il lockdown ci ha portato ovviamente via una fetta di mercato. C'è stato promesso che un programma arriverà sicuramente, è tutto in divenire" ha spiegato la presidente di Ascom Confcommercio Laura Chiara Filippi che in queste settimane insieme al presidente Fipe Confcommercio Pasquale Tripodoro ha partecipato alle diverse riunioni con l'amministrazioni comunale.