Savona, via al percorso pedonale turistico dalla Torretta fino al Priamar passando per il sottopasso e il Brandale

Il comune di Savona, presente nell'elenco dei Comuni aderenti al Patto per io Sviluppo Strategico del Turismo ha partecipato al bando finanziato dalla Regione Liguria ed ha ottenuto un contributo per la riqualificazione e realizzazione di un percorso pedonale che partirà dalla Torretta e potrà accompagnare i turisti e i savonesi o in direzione Priamar oppure nel centro del paese tramite un sottopassaggio.

La giunta comunale quindi ha approvato il progetto che potrebbe partire in autunno e che ha visto stanziare a Palazzo Sisto 103mila euro, ai quali si aggiungono 25mila euro (quasi 7mila da parte delle casse comunali e 20mila euro di Assonautica) e altri 20mila euro per le opere di consolidamento e restauro all'interno della Torretta.

Verrà creato quindi un percorso turistico-pedonale di interesse storico-culturale che prevederà la connessione tra le torri storiche più importanti della città (Torre Leon Pancaldo, Torre del Brandale, Torri Corsi e Riario) e la Fortezza del Priamar a picco sul mare, oggi cittadella della cultura e dell'intrattenimento.

Si partirebbe quindi dal percorso verticale all'interno della Torretta che conduce alla terrazza di copertura dove verranno realizzati di alcuni limitati interventi di manutenzione e conservazione per l'adeguamento dell'attuale sistema di scale che collega i cinque livelli sovrapposti per assicurare una ascesa in sicurezza ai visitatori che potranno salire a piccoli gruppi accompagnati da una guida.

La seconda tappa del percorso di progetto è individuata nell'area a levante della Torre Leon Pancaldo dove sono stati proposti alcuni interventi minimi di arredo urbano nella zona del sottopasso sulla Via Aurelia dove verranno rimossi i pannelli del controsoffitto esistente, verranno tinteggiate le pareti laterali, delle travi e dell'intradosso del ponte e sarà effettuata una manutenzione del pavimento esistente con stesura di finitura colorata antipolvere impermeabile oltre all'installazione di una parete con pannelli verticali fotografici che potranno riportare le immagini storiche del luogo e della Torretta e pannelli informativi sugli sport del mare e sulle attività delle relative associazioni presenti in porto. Verrà quindi restituita ai cittadini una sosta coperta da cui si godrà una visione dell'area d'ingresso al porto dal mare, da una prospettiva "a filo d'acqua".

Dalla Torretta si prosegue attraverso l'altra passeggiata a filo d'acqua su Via Gramsci nel cuore del porto turistico fino alla piazza del Brandale riqualificata nel 2007.

Superata la Darsena. il percorso procede per raggiungere il suo terzo punto di sosta nel Giardino Isnardi passando per la Torre Corsi (o Guarnero) e la Torre del Brandale (la "Campanassay) con il Palazzo degli Anziani.

L'edificio del Mercato Civico affianca il giardino e il percorso compreso nel tratto tra le Torri e la Fortezza e l'intervento prevede il rifacimento della pavimentazione, la riqualificazione del verde, l'illuminazione e gli arredi.

Lasciato il giardino l'itinerario si sposta verso il Priamàr raggiungendo il percorso della galleria sotto la fortezza che conduce agli ascensori di accesso ai livelli superiori e prosegue verso a nuovo percorso ciclopedonale realizzato a picco sul mare all'esterno del perimetro della Fortezza collegato con la passeggiata Trento Trieste e il lungomare dei giardini del Prolungamento.

All'ingresso del passaggio coperto. il percorso storico-culturale e ancora affiancato da un punto di sosta situato all'interno della prima vetrina tra quelle realizzate recentemente dall'amministrazione nella galleria. Verrà poi installato un videoproiettore dove saranno proiettate sulla parete di fondo immagini storiche della fortezza e della città.