“Restiamo insieme in una Piazza Virtuale”, i ringraziamenti dell'associazione IMMAGINAFAMIGLIE APS-ETS

Si è conclusa l'iniziativa “Restiamo insieme in una Piazza Virtuale” ideata dall'associazione IMMAGINAFAMIGLIE APS-ETS, al fine di mantenere un legame attivo con la cittadinanza anche nel periodo in cui la quarantena costringeva le persone all'isolamento.

Gli incontri, tenuti su piattaforma in rete, sono stati molto seguiti e partecipati: la Presidente Monica Maggi e tutti i soci desiderano ringraziare tutti coloro, membri e amici dell'Associazione Immaginafamiglie, che hanno prestato gratuitamente le proprie conoscenze per condividerle con il pubblico: Laura Casnaghi, Lia Mastropaolo, Anna Cossetta, Franco Carola, Elvezia Benini, Cecilia Malombra, Cristina Balma Tivola e Stefano De Palo.

Grazie inoltre a tutti gli ascoltatori che con la loro presenza e le loro domande hanno reso le serate ancora più coinvolgenti. La rassegna prende ora una pausa estiva, ma a settembre ripartirà con una formula mista dal vivo e in rete, in modo da poter assicurare una presenza fisica a chi viene da Albenga e virtuale a chi viene da lontano.

Parallelamente a questo si è svolta, anch'essa online, l'iniziativa “Lontani ma vicini”, realizzata insieme all'Associazione #Cosavuoichetilegga, e anche questa molto partecipata. Anche gli incontri col gruppo dei lettori riprenderanno al più presto con serate finalmente dal vivo.

Quanto all'Associazione Immaginafamiglie nel mese di luglio rimarranno attivi la pagina facebook e il centralino sociale, numero telefonico a disposizione per:



• informazione sui servizi per le famiglie disponibili ad Albenga e dintorni;

• chi volesse fare quattro chiacchiere per superare il senso di solitudine;

• ricevere su appuntamento una prima consulenza: psicologica, pedagogica, mediazione famigliare, counselling.

Reperibilità telefonica giovedì ore 10/12 e 16/18 al numero 347 5031329

Ad agosto anche Immaginafamiglie va in vacanza, per tornare a settembre con una serie di nuove iniziative: seguite i media e la pagina facebook per essere costantemente informati.