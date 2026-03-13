Albenga, la storia dell’acqua nella Genova romana: Piera Melli racconta l’ingegneria idraulica antica

Nell’ambito del ciclo di conferenze Optima Aqua, organizzato dalla Sezione Ingauna dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri per l’inverno–primavera 2026, prosegue il percorso dedicato alla storia e alla cultura dell’acqua nel mondo antico.
Sabato 14 marzo alle ore 16.30, presso Palazzo Peloso Cepolla in piazza San Michele 12 ad Albenga, la protagonista dell’incontro sarà Piera Melli già funzionaria della Soprintendenza Archeologica della Liguria che terrà una conferenza dal titolo: “La gestione delle acque nella Genova antica”.
L’incontro offrirà un approfondimento sui risultati degli scavi condotti nell’area della Genova romana, con particolare attenzione alle strutture legate alla costruzione dell’acquedotto e ai sistemi di gestione delle acque. Un’occasione preziosa per comprendere come l’ingegneria idraulica abbia contribuito allo sviluppo urbano della città antica.
La dott.ssa Melli, studiosa di riferimento per l’archeologia ligure, è autrice di numerose pubblicazioni scientifiche, tra cui il volume da lei curato Genova dalle Origini all’Anno Mille (SAGEP, 2014). L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.