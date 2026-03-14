Spostamento della ferrovia a monte, la soluzione del Comitato Territoriale per Loano: "Due nuovi sottopassaggi e l’allargamento di quelli esistenti per superare gli ingorghi"

"Nel malaugurato caso in cu il progetto fosse finanziato, quanto durerà il cantiere per realizzare lo spostamento a monte della ferrovia tra Finale Ligure e Andora? Secondo i promotori, serviranno circa sette anni. Ma quanti ce ne sono voluti per completare opere simili? Nella tratta ferroviaria tra Andora e San Lorenzo al mare ci sono 16 chilometri di gallerie e i lavori sono durati più di 10 anni. Tra Andora e Finale Ligure sono previsti circa 49 chilometri di gallerie, il triplo rispetto alla tratta confinante. Speriamo che non ci mettano più di trent’anni". Si apre con queste parole la nota firmata dal direttivo del Comitato Territoriale avente come oggetto lo spostamento a monte della ferrovia nella tratta tra Finale Ligure e Andora.

Il tema è tornato al centro del dibattito dopo le dichiarazioni del sindaco di Loano Luca Lettieri, che nei giorni scorsi – commentando l’episodio dell’ennesima auto rimasta bloccata tra le sbarre del passaggio a livello di via Stella – ha sottolineato la necessità di superare definitivamente l’attuale assetto della linea ferroviaria nel Ponente ligure.

"Il grave problema dei passaggi a livello riguarda soprattutto Loano - si legge a tal proposito nella nota - Riteniamo che i disagi alla viabilità possano essere risolti in tempi rapidi, senza aspettare un progetto di cui si parla dagli anni Novanta. Con due nuovi sottopassaggi e l’allargamento di quelli esistenti, Loano potrebbe superare facilmente e velocemente gli ingorghi che lo soffocano ogni giorno. Ad Albenga, la creazione di un nuovo ed efficiente sottopassaggio ferroviario sul Centa (in una zona delicata per la vicinanza del fiume) ha impiegato meno di 4 anni di lavori, senza interrompere il traffico ferroviario".

"In caso di spostamento a monte, l’appalto riguarderà solo le opere ferroviarie. Si parla molto delle fantomatiche compensazioni, ma tanti ignorano che la cifra prevista per le compensazioni (circa il 2% dell’importo complessivo) è destinata per gli espropri e per l’aumento dei costi dei materiali. In caso di grandi opere, normalmente non avanza niente per le compensazioni e quindi gli enti sono costretti a intervenire per i lavori di completamento. È già successo nella vicina provincia di Imperia per la pista ciclabile, ad oggi non ancora completata dopo 10 anni dallo spostamento".

"Probabilmente tutti gli altri lavori (marciapiedi, strade, ponti) saranno a carico delle amministrazioni comunali, le cui casse faticheranno a sostenere queste spese. Toccherà quindi alla Regione intervenire per risolvere la situazione, spendendo decine di milioni di euro. E dove andrà a prendere quei soldi? Temiamo una nuova mannaia sulla sanità pubblica, con altri tagli sulla salute dei liguri per terminare un’opera che sarà inutile e dannosa per i cittadini", concludono dal direttivo del Comitato Territoriale.