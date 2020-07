Aurelia bis, il prossimo dl "Semplificazioni" accorcerà i tempi di realizzazione: soddisfazione bipartisan dal mondo politico

E' proprio il caso di dirlo. In fondo al tunnel dei lavori per la realizzazione dell'Aurelia bis si comincia ad intravedere una luce.

A portarla è stata ieri nel corso dell'incontro coi sindaci liguri, rappresentati da Anci (leggi QUI), la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, che ha assicurato la ripartenza del cantiere con un percorso più agevole di quanto non si pensasse negli scorsi mesi.

Nel prossimo dl "Semplificazioni" è previsto l'inserimento di un meccanismo che consentirà all'ente gestore della rete stradale di far subentrare subito le aziende per effettuare i lavori. "A maggio di quest'anno è stato consegnata la progettazione e, decorsi i 120 giorni per la verifica della documentazione, non si procederà a bando di gara ma Anas potrà far subentrare direttamente una nuova ditta" ha infatti spiegato il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio.

Soddisfazione bipartisan dunque alle parole della ministra. Anche il gruppo PD della Regione ha espresso la propria approvazione per un percorso che si presenta ora più "snello": "E' un'ottima notizia per tutto il territorio savonese - afferma il gruppo dem in Regione - Questo significa che, poco dopo la fine dell'estate, potranno finalmente partire i lavori. Grazie a quest'accelerazione si potrà risparmiare fino a un anno di tempo, per un intervento molto delicato e atteso dalla cittadinanza".

"Come Gruppo del PD in Regione Liguria vogliamo ringraziare il ministro De Micheli e tutto il Mit, che si erano impegnati in tal senso" concludono dal PD regionale.