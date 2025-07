Savona, sondaggio "fantasma" sul gradimento del sindaco, Arecco: "In città voglia di girare pagina"

Da giorni si parla di un fantomatico sondaggio che sarebbe stato ordinato dal sindaco di Savona Marco Russo per sondare il suo gradimento in città; ne è nato un piccolo "caso" che ha animato il dibattito politico.

"Il vero sondaggio e' solamente il test elettorale - dice Massimo Arecco capogruppo di FdI - Personalmente penso che, con quello che i savonesi hanno provato in questi ultimi anni sulla propria pelle in materia di rifiuti, viabilità, sicurezza, e progetti fumosi infarciti di propaganda, in città ci sia una gran voglia di voltare pagina. Dal mio punto di vista, sondaggio o non sondaggio, l'esperienza Russo auspico che sia bella che terminata".

Sulla questione è intervenuto anche Maurizio Scaramuzza capogruppo della Lega in consiglio comunale. "Penso proprio che sia un segno di debolezza è poi mi chiedo dice ironizzando Scaramuzza - hanno votato in 1500 o in 4000? La percezione cambia, poi saranno voti validi o no?".