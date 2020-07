Proseguono anche questa mattina i disagi lungo l'A10 Genova- Savona.

Autostrade per l'Italia, la società che gestisce la tratta, segnala code per 6 chilometri tra Voltri e Arenzano in direzione del confine di Stato.

Criticità anche in direzione Genova, dove intorno alle ore 8 venivano segnalate code per lavori all'altezza del bivio A10/A26 (Voltri)-Trafori provenendo da Ventimiglia verso Gravellona Toce.