Pietra, i cittadini si uniscono contro il 5G: 250 firme per dire no a nuove installazioni

Si parlerà della possibile installazione di antenne 5G nel Consiglio Comunale di oggi pomeriggio a Pietra, dove verrà discussa la mozione del consigliere Carrara presentata nei giorni scorsi dopo alcuni lavori "sospetti" su apparecchiature di trasmissione presenti in località Trabocchetto. Alle preoccupazioni dell'esponente di minoranza si uniscono quelle dei cittadini, che in circa due settimane si sono riuniti per dire no all'arrivo della nuova tecnologia e delle antenne a essa utili con una raccolta firme. "Siamo un gruppo di cittadini di Pietra Ligure che ha avviato una raccolta firme per dare voce alla preoccupazione diffusa nella popolazione circa le nuove installazioni previste per il 5G, il loro maggiore impatto elettromagnetico e i correlati rischi per la salute" spiega la portavoce dei cittadini firmatari, Enza Senatore.

"Tale attività è finalizzata ad una richiesta di moratoria per quanto riguarda questa nuova tecnologia, fino a che non siano state effettuate tutte le opportune e indispensabili verifiche scientifiche. Nella petizione chiediamo al sindaco De Vincenzi, in quanto massima autorità locale responsabile della salute pubblica, di procedere prudentemente in base al Principio di precauzione e di fermare ogni installazione in attesa delle dovute garanzie" aggiunge. La salute resta quindi sempre al primo posto nei pensieri di chi si oppone alla nuova tecnologia 5G, specialmente guardandosi indietro e osservando quanto accaduto negli ultimi mesi: "Nel grave momento di crisi sanitaria che abbiamo attraversato, e che stiamo purtroppo ancora vivendo, riteniamo che la tutela della salute pubblica, ora come non mai, sia il bene primario cui la politica e le amministrazioni comunali devono necessariamente guardare con la massima attenzione e impegno".