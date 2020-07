La protesta di Vaccarezza (Cambiamo!): "Autostrade, vergogna! Liberate il Ponente"

La ribellione di Angelo Vaccarezza, capogruppo di "Cambiamo!" in Regione Liguria, contro la situazione di paralisi che dal dopo lockdown ha iniziato ad affliggere le autostrade liguri.

"Autostrade, vergogna! Liberate il Ponente" è il "grido di battaglia" di Vaccarezza.

Commenta il consigliere regionale: "Sono appena stato ospite degli studi di Radio Onda Ligure.

MIGLIAIA di utenti bloccati, un sistema economico che già soffre per le conseguenze del Covid19 messo in seria difficoltà, per non dire sull'orlo del baratro, da incompetenza e arroganza di chi dovrebbe decidere per il territorio e non per il colore politico di chi quel territorio governa.