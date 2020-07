Ad Alassio una nuova galleria d'arte di alto livello

In pieno centro storico ad Alassio, in via Milite Ignoto 46 , un "escio" che dall'UBrecche porta subito al mare, è stata inaugurata una nuova galleria d'arte di alto livello.

Sulle sue pareti si possono ammirare opere di artisti del 900 di fama internazionale, quali Andy Warhol, Achille Perilli, Emilio Scanavino, Giulio Turcato, Agostino Bonalumi, Piero Dorazio, Fausto Melotti e Marco Gastini. Titolare è il giovane Matteo Bellenghi, milanese, ma vissuto ad Alassio (vi risiedono il genitori). Dirige un'altra Galleria a Milano, la Art Motors in corso Magenta 31.

Matteo tratta opere di pittori storici del 900 molto quotati.