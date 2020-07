Infrastrutture nel savonese, i sindacati a 360°: "Basta parlare solo di Genova, non possiamo essere tagliati fuori"

“A settembre dell’anno scorso la giunta regionale si era impegnata per il potenziamento degli impianti della stazione di Vado nella zona industriale e di parco Doria a Savona e aveva approvato per potenziare la linea Savona-Torino con l’avvio del secondo binario tra Savona-Altare mai utilizzato e la progettazione e realizzazione in accordo con Regione Piemonte di un nuovo tronco da Ceva ad Altare. Si potrebbero usare queste due direttrici non solo per le merci ma anche per le persone” ha proseguito Pasa.