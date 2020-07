Elisoccorso al "Panero", il sindaco di Villanova Balestra: "Ottima opportunità di rilancio per il nostro aeroporto"

Si svolgerà domani, sabato 11 luglio, alla presenza dei vertici della Regione Liguria, la giornata inaugurale del nuovo servizio di elisoccorso del 118 ligure, operato dalla società AirGreen. Il servizio sarà attivato presso l’aeroporto villanovese “Clemente Panero”.

A tal proposito, commenta il sindaco di Villanova d’Albenga, Pietro Balestra: “Sicuramente si tratta di una buona notizia per tutto il Ponente, un’opportunità in più per il nostro aeroporto che negli anni ha svolto un ruolo determinante come presidio sociale, per il supporto logistico dato agli organi di Protezione Civile e di sicurezza del territorio, oltre che, ovviamente, per il settore dell’aviazione commerciale”.

Balestra guarda al futuro: “Come amministrazione ci auguriamo che l’attivazione del nuovo servizio di elisoccorso sia soltanto un primo tassello di un nuovo ruolo strategico dello scalo e una prima manifestazione di interesse, seguita da molte altre e altrettanto importanti. Domani la Regione sarà presente nella struttura e sarà l’occasione per ricordare anche a livello regionale e sovraregionale le potenzialità di sviluppo commerciale e turistico del Panero”.

La riflessione si sposta sul piano delle infrastrutture. Commenta Balestra: “Le code autostradali delle ultime settimane dovrebbero già rappresentare un campanello d’allarme. La situazione è drammatica: che fine hanno fatto i famosi progetti legati alla Albenga-Garessio-Ceva e alla Albenga-Carcare-Predosa? Non se ne parla più? La Aurelia bis è ancora a uno stadio molto arretrato, con brevi tronconi utilizzabili, qui a Villanova e a Sanremo. Sul raddoppio ferroviario qualcosa si comincia a prendere in considerazione adesso mentre l’autostrada A10 è stata concepita già vecchia e non all’altezza dei bisogni del territorio. In tutto questo avremmo la fortuna di disporre in provincia di Savona di un aeroporto che potrebbe almeno in parte, se adeguatamente sfruttato, sopperire alle esigenze di mobilità”.

Oggi Clemente Panero significa anche Piaggio Aerospace. Commenta il sindaco: “Queste due realtà avrebbero dovuto diventare un tutt’uno fin da subito. Portare a Villanova Piaggio Aerospace ha comportato costi per un miliardo di euro, anche con soldi pubblici. Completare l’operazione affidando a questa azienda aerospaziale anche la totale gestione dell’aeroporto avrebbe avuto costi molto minori. Da questo punto di vista abbiamo perso un treno, ma non è ancora troppo tardi per rimediare”.

Sul tema, conclude Balestra: “Le manifestazioni di interesse ci sono, le cordate pronte ad acquisire Piaggio Aerospace sono numerose, ma l’azienda, dopo gli investimenti fatti, deve restare a Villanova. Non sono disposto in alcun modo ad accettare né una delocalizzazione, né uno smembramento. L’azienda deve continuare a vivere nel nostro comune, con i suoi oltre 1000 dipendenti e con tutte le sue potenzialità, dalla progettazione, alla motoristica, alla velivolistica. Per questo nei prossimi giorni chiederò un incontro con il Commissario Straordinario sottolineando che il mantenimento di Piaggio Aerospace a Villanova dovrà essere condizione irrinunciabile in qualsiasi contratto di vendita. E in questo percorso coinvolgerò tutti i sindaci del territorio che si sono già detti pronti a lottare con le unghie e con i denti per tutelare la presenza di questa importante azienda aerospaziale”.