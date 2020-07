La Lega in provincia di Savona lancia una raccolta firme contro "l'isolamento infrastrutturale"

Annuncia la segreteria provinciale di Savona della Lega-Salvini Premier: "Sabato 11 la Lega Liguria raccoglie le firme per dire stop all'isolamento infrastrutturale della Liguria. La provincia di Savona sarà presente sul territorio per esprimere il proprio dissenso nei confronti di questa situazione insostenibile.

Nel periodo in cui la nostra regione vive e lavora di più, è ostaggio dei cantieri autostradali. I nostri operatori del settore turistico hanno provato a rimboccarsi le maniche per ripartire, ma in queste condizioni è impossibile".

I punti di raccolta firme saranno ad Alassio, Carcare, Loano, Savona e Urbe.