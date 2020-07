Pietra Ligure: il Comune apre le iscrizioni per mensa e scuolabus

Da martedì 7 luglio u.s. e fino a lunedì 10 agosto p.v. sono aperte le iscrizioni online ai servizi di refezione e trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado (solo trasporto scolastico), per l’anno scolastico 2020/2021.

Le domande per accedere ad entrambi i servizi dovranno essere presentate esclusivamente online sul “Portale genitori” https://www.4.eticasoluzioni.com/pietraligureportalegen/ , utilizzando le proprie credenziali se già iscritti o, per chi accede per la prima volta, iscrivendosi dopo aver effettuato la registrazione allo stesso indirizzo.

Maggiori informazioni e dettagli si possono reperire consultando lo “Speciale istruzione” sul sito web del Comune di Pietra www.comunepietraligure.it , oppure contattando l’Ufficio Pubblica istruzione al numero telefonico 019.62931750 o all’indirizzo mail pubblica.istruzione@comunepietraligure.it .

Entrambi i servizi saranno attivati in ottemperanza alle disposizioni nazionali emesse dal Governo in materia di prevenzione epidemiologica da Covid-19.





“Il momento di eccezionale gravità che a febbraio ha comportato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ha di fatto provocato una ‘rivoluzione’ anche per quanto riguarda i servizi connessi al sistema educativ - esordiscono il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, l’Assessore alle Politiche sociali Marisa Pastorino e il Consigliere delegato alla Pubblica istruzione Paola Carrara – L’amministrazione comunale in questi mesi non si è fermata e ha continuato a lavorare al meglio per offrire servizi improntati alla sicurezza e alla qualità anche nella situazione difficile in cui ci troviamo, organizzando i servizi di mensa e trasporto in aderenza alle misure di prevenzione dettate dall’emergenza sanitaria e decidendo di mantenere comunque invariate le rette rispetto all’anno scorso per venire incontro alle nostre famiglie – concludono De Vincenzi, Pastorino e Carrara.