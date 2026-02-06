Millesimo, dal Ministero 200 mila euro per la sicurezza delle scuole

Il Comune di Millesimo ha ottenuto un contributo di 200.000 euro da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) nell’ambito del finanziamento destinato all’adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, relativi al primo e al secondo ciclo di istruzione.

Millesimo risulta tra i soli sei comuni liguri beneficiari di questo stanziamento, un risultato di grande rilievo che consentirà di realizzare interventi fondamentali presso l'edificio dell'Istituto "Luzzati", che ospita le scuole elementari e medie. Grazie a queste risorse sarà possibile ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), il documento rilasciato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che attesta la piena conformità degli edifici alle normative vigenti, garantendo la massima sicurezza per studenti, personale, lavoratori e beni pubblici.

“Si tratta di un risultato di assoluta importanza di cui siamo particolarmente orgogliosi - dichiara il sindaco Francesco Garofano - Questo finanziamento conferma l’attenzione costante dell’Amministrazione comunale verso il patrimonio pubblico e, in particolare, verso la sicurezza delle nostre scuole, che rappresentano un presidio fondamentale per la comunità. Desidero ringraziare in modo particolare l’Ufficio Tecnico comunale, che è riuscito a completare con successo l’intero iter di candidatura e progettazione nonostante le tempistiche estremamente ridotte. Un lavoro di grande professionalità e dedizione che ha reso possibile il raggiungimento di questo importante traguardo”.

Con questo intervento, il Comune di Millesimo compie un ulteriore passo concreto verso il miglioramento della qualità e della sicurezza degli edifici scolastici, rafforzando il proprio impegno a tutela delle nuove generazioni e dell’intera comunità.