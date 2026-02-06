Quando la memoria diventa musica: la 3ªA di Sassello e la menzione speciale al Quirinale con la canzone "I nidi degli uccelli" (FOTO)

"I nidi degli uccelli". Questo il titolo della canzone realizzata dagli alunni della 3°A della scuola secondaria di Sassello che hanno ottenuto una menzione speciale dopo la partecipazione al concorso organizzato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM).

Il riconoscimento è stato conferito lo scorso 27 gennaio proprio al Quirinale, direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la partecipazione del Ministro Giuseppe Valditara.

L’artefatto che ha portato a questa onorificenza tratta di una canzone dolcissima, incentrata sulla spiegazione che una giovane mamma dà alla figlia riguardo la loro imminente partenza per il campo di concentramento di Auschwitz.

Il Professor Marco Pizzorno racconta le fasi del lavoro: "Dopo la registrazione audio vocale e strumentale del brano trascritto con conseguente riarrangiamento, il testo è stato diviso in sequenze che rappresentassero le fasi salienti della canzone. Per ognuna di queste sequenze i ragazzi, sotto la supervisione della Prof.ssa Pamela Da Costa, hanno creato rappresentazioni visive che sviluppassero al meglio il significato di queste parole".

La professoressa Da Costa ha raccontato in merito al lavoro con la classe: "L’esperienza della partecipazione al Concorso 'I giovani ricordano la Shoah' è nata da un volere comune e da una sinergia coltivata nel tempo con il collega Marco Pizzorno. Questa occasione ha favorito la comprensione del testo poetico della canzone “I nidi degli uccelli”, e ha dato accesso ad un contenuto storico che è nostro dovere trasmettere".

All’arrivo della notizia del merito riconosciuto dal MIM, incredulità e stupore hanno riempito gli occhi dei ragazzi, che si sono lasciati andare a festeggiamenti e scene di esultanza per il traguardo raggiunto tutti insieme. Così una delegazione della classe, guidata dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Sonia D’Auria, è stata invitata a Roma il 27 gennaio per ritirare il premio alla presenza delle massime cariche istituzionali dello Stato.

Grande soddisfazione anche da parte dei Collaboratori della Dirigente, il Professor Cristian Trentacapilli e la Maestra Paola Parodi, che da subito si sono complimentati con i ragazzi e hanno fatto di tutto per sostenere e avallare il progetto.

"Sono estremamente felice e orgoglioso per questo straordinario traguardo che dà lustro non solo alla scuola, ma anche al nostro comprensivo. Organizzeremo inoltre, una mattinata scolastica dedicata all’esposizione da parte della classe 3°A dell’artefatto e sarà aperta alla comunità (genitori e altre classi dell’Istituto Comprensivo) per festeggiare e congratularci tutti insieme. Ringrazio inoltre anche la segreteria dell'I.C perché si è subito adoperata ad organizzare il viaggio a Roma" ha affermato il prof Trentacapilli, Collaboratore della Dirigente.

“Ritengo che questo traguardo dia lustro non solo alla scuola e a questi splendidi ragazzi, ma anche al nostro Paese, che da tempo coltiva e porta avanti questo tipo di concetti. Al di là del risultato, pur importante e che rimarrà un ricordo bellissimo nella vita di tutti noi, non scorderò mai la felicità e lo stupore che ha riempito gli occhi degli alunni alla notizia del premio. La scuola è anche questo, collaborare insieme verso un unico obiettivo, ognuno con il proprio ruolo da svolgere e alla ricerca continua dell’aiuto reciproco" ha proseguito il prof Pizzorno.

Anche l'amministrazione comunale di Sassello ha voluto mostrare la totale soddisfazione con le parole del Sindaco Gianmarco Scasso: “Vogliamo esprimere tutto il nostro orgoglio per il riconoscimento che la classe 3°A ha ricevuto dalle mani del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La storia del nostro piccolo paese è fatta di tanti episodi raccontati da chi non c'è più o da chi ha ancora la fortuna di esserci, come Pasqualino Pesce, e ricordati attraverso testimonianze scritte; tanti nostri compaesani hanno vissuto in prima persona quello che è stato il periodo più buio della nostra storia. Ed è per questo nostro passato che la nostra comunità coltiva da sempre i valori del rispetto e dei diritti umani, dell'accoglienza e della solidarietà, condannando il razzismo e l'antisemitismo. Vediamo in questi giovani uomini e donne del futuro, che hanno partecipato con grande entusiasmo e allo stesso tempo con rispetto e dignità per l'argomento trattato, una luce di speranza, e non possiamo che essere fieri di loro, per averci rappresentato e per rappresentare il nostro domani".

Conclude la Dirigente scolastica Sonia D’Auria, affermando: “La premiazione in un luogo così prestigioso è il risultato magnifico per il lavoro svolto ed è stata la testimonianza evidente dell'impegno da parte dei docenti e alunni, oltre che motivo di grande soddisfazione per tutto l’I.C. Sassello; difatti la delegazione degli alunni selezionati per il ritiro della menzione speciale ha sentito su di sé tutta l’importanza di essere al Quirinale facendo le veci della classe. Per me Dirigente è stato un momento estremamente emozionante, tutto questo rappresenta un motivo di grande soddisfazione anche per tutta la comunità della nostra scuola”.

Gli alunni della classe 3°A in ordine alfabetico:

Pietro Badano, Gioele Bronzino, Elettra Carlini, Andrea Ferrando, Annalia Leona, Marco Robert Franco Luca, Isabella Maria Martinas, Agnese Mazzi, Lionel Mozombite, Daria Pesce, Matilde Pesce, Tommaso Piombo, Francesca Senis, Christian Zunino.



