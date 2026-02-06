Savona, prevenzione del rischio alluvioni, una convenzione tra Comune e con Anci Liguria

Una convenzione con Anci Liguria per la cooperazione finalizzata alla prevenzione e alla preparazione contro il rischio alluvioni, nell’ambito del progetto europeo PROTERINA4Future, finanziato dal programma Interreg Italia–Francia Marittimo 2021–2027. Il documento è stato deliberato nelal giunta comunale di oggi, 6 febbraio.

L’accordo si inserisce nella Componente 1 – Governance dei rischi climatici, Attività 1.1 “Prevenzione e preparazione alluvioni”, e punta a rafforzare la capacità delle amministrazioni locali di rispondere agli eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici. Il progetto PROTERINA4Future, di cui Anci Liguria è partner, ha infatti come obiettivo generale quello di migliorare il coordinamento tra gli enti territoriali dell’area transfrontaliera italo-francese nella gestione dei rischi climatici, con particolare attenzione a siccità e alluvioni improvvise.

Anci Liguria, che rappresenta l’insieme dei Comuni liguri e opera da anni a supporto delle amministrazioni locali sui temi dell’adattamento climatico, svolgerà un ruolo centrale nella realizzazione delle attività previste.

In particolare, l’associazione si occuperà di promuovere percorsi di formazione rivolti a tecnici e amministratori locali, oltre a coordinare processi partecipativi per la pianificazione di emergenza e la sperimentazione di azioni di salvaguardia a livello intercomunale. L’obiettivo è armonizzare procedure e strumenti di protezione civile, favorendo una governance multilivello più efficace e condivisa.

Il Comune di Savona, già coinvolto nelle fasi di progettazione del progetto e nelle attività formative organizzate dal capofila Fondazione CIMA, ha individuato nella convenzione uno strumento fondamentale per completare il percorso di rafforzamento della propria struttura di protezione civile.

In questo contesto è prevista l’assunzione di un giovane studente o laureato, con meno di 24 anni, attraverso un contratto di Formazione e Lavoro della durata di 36 mesi. La nuova figura, inquadrata nell’Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione, andrà a integrare l’équipe comunale, contribuendo alle attività di pianificazione, gestione dell’emergenza e attuazione di misure di prevenzione e salvaguardia.