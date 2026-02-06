Finale Ligure, riparte “Tardi ma in Tempo”: un progetto multidisciplinare per giovani e anziani

Domenica 8 febbraio alle 16 presso l’Auditorium Destefanis a Finalborgo con la messa in scena di COPPIE, lo spettacolo teatrale tratto dall’omonimo testo di Rich Orloff, autore americano contemporaneo, presentato dalla compagnia Liberteatro per la regia di Raniero Della Peruta e che vede in scena Stefania Bonora, Barbara Vanni, Andrea Tobia e lo stesso regista, prenderà avvio il progetto GENITORI 3.0.

COPPIE affronta il tema dello stare insieme, toccando diverse forme di coppia: fratello-sorella, amanti, incontri occasionali, marito e moglie, il tutto attraverso una scrittura puntuale che nello spazio di pochi tratti definisce con precisione situazioni e storture, travisamenti e aspettative che compongono lo stare insieme.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito con offerta libera.

GENITORI 3.0 fa parte del più ampio progetto TARDI MA IN TEMPO firmato dall’associazione SPIA aps di Finale Ligure che, a partire dall’ottobre scorso e fino alla fine estate 2026, ha messo e metterà in campo molte azioni rivolte ad un pubblico generalista allo scopo di fare incontrare anziani, adulti e bambini/ragazzi, con l’obiettivo di scambiare linguaggi e contenuti fra queste diverse età alla scoperta di una vicinanza più reale di quanto non si immagini.

GENITORI 3.0 –realizzato in collaborazione anche con l’associazione A Cielo Aperto– punta a fornire una sorta di “cassetta degli attrezzi” ai genitori (madri e padri) per interfacciarsi con i figli alle prese con l’epoca dello sviluppo.

Per farlo organizza due gruppi gratuiti dedicati:

- GENITORI ALLO SBARAGLIO –aperti a madri e padri– condotti dalle psicologhe-psicoterapeute Elisa Cavallini, Fabiola Bizzi e Nella Mazzoni i giovedì 12 febbraio, 5 marzo e 2 aprile alle ore 18.30 presso la sede di SPIA in via del Cigno 2 int. 6 a Finale Ligure;

- PADRI ALLO SBARAGLIO, due incontri dedicati specificamente ai padri previsti nei giovedì 26 febbraio e 19 marzo alle ore 20.30, sempre condotti da Elisa Cavallini, Fabiola Bizzi e Nella Mazzoni presso la sede di SPIA in via del Cigno 2 int. 6 a Finale Ligure.

La necessità di sdoppiare i corsi viene dall’esperienza degli anni precedenti, durante i quali il gruppo GENITORI ALLO SBARAGLIO è già stato proposto ma ha sempre visto una carenza di partecipazione di figure paterne, figure che invece sono cardinali –insieme a quelle materne– nel rapportarsi ai figli e che, quando presenti, hanno raccontato un figlio altro rispetto a quello raccontato dalle madri.

Ma GENITORI 3.0 quest’anno aggiunge ulteriori possibilità di comprensione e avvicinamento ai giovani attraverso quattro incontri –aperti a tutti e gratuiti– dedicati a DSA –Disturbi specifici d’apprendimento–, scuola, compiti, funzioni cognitive:

- sabato 21 febbraio, ore 18, presso la Sala Gallesio a Finalmarina, CHI FA I COMPITI? Imparare insieme genitori e figli: strategie efficaci per favorire lo studio e il successo scolastico;

- venerdì 6 marzo, ore 18, Sala delle Capriate a Finalborgo, CONTA FINO A 10. Funzioni esecutive e vita quotidiana: conoscere per supportare lo sviluppo cognitivo;

- sabato 28 marzo, ore 18, Sala delle Capriate a Finalborgo, IO SONO IO! I disturbi specifici di apprendimento: non solo etichette, ma persone che funzionano in modo diverso;

- sabato 11 aprile, ore 18, Sala delle Capriate a Finalborgo, COSA ABBIAMO CAPITO. Incontro conclusivo delle attività “Genitori 3.0” del primo semestre 2026.

Questi 4 incontri aperti alla popolazione saranno condotti dagli psicologi Chiara Marini e Andrea Diana.

L’obiettivo di GENITORI 3.0, sottolineano da SPIA, “è quello di raccogliere e comprendere nel modo più articolato possibile i bisogni e le esigenze dei genitori e dei figli oggi. Sperando così di poter programmare un'attività a tutto tondo per prevenire prima di tutto e ridurre l'ansia e vivere più sereni”.

Ma TARDI MA IN TEMPO non si limita allo sguardo sui genitori e sui figli; proseguono infatti con gli appuntamenti dei mercoledì 11, 18 e 25 febbraio alle ore 15.30 presso l’Oratorio de’ Disciplinanti a Finalborgo, i laboratori gratuiti e aperti a tutti dedicati a suoni, fonemi, parole del dialetto ligure, dal titolo DIALETTO LINGUA MADRE, condotti da Stefania Bonora.

Sabato 28 febbraio il ciclo dedicato al dialetto si concluderà, sempre presso l’Oratorio de’ Disciplinanti ma alle ore 10, con un incontro pubblico condotto da Giuseppe Testa dedicato ai SOPRANNOMI.

L’obiettivo di TARDI MA IN TEMPO è quello di migliorare la qualità della vita, rispettarne il ritmo e il tempo e non cadere nel tranello di recuperare il tempo perduto cercando un’accelerazione o al contrario cedere ad una passività depressiva. Imparare a vivere e godere del presente, della propria presenza nel qui ed ora, nel proprio luogo, nelle proprie relazioni ed anche nella solitudine.

Per far questo SPIA, con il sostegno della Fondazione De Mari e del Gruppo Badano di Pietra Ligure, ha riunito in un grande progetto di collaborazione un nutrito gruppo di associazioni del territorio: Associazione Nazionale Marinai d’Italia sezione di Finale Ligure, Associazione A Cielo Aperto, Consulta del Volontariato, Auser Savona, Associazione Palma d’Oro, Associazione Cento Fiori Eventi, Lega Navale sez. di Finale Ligure, AFMA – Associazione Famiglie Malati Alzheimer Ponente Savonese, Cooperativa Progettocittà.

Nei mesi a venire molte le attività che vedranno la collaborazione diretta delle associazioni qui sopra indicate: la programmazione dettagliata degli appuntamenti verrà comunicata di volta in volta.