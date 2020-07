Attimi di apprensione nel pomeriggio ad Albisola, intorno alle 17.45, per un incendio avvenuto in un cantiere edile nei pressi della via Aurelia (zona ponte Sansobbia). Ancora da accertare le cause del rogo, comunque di lieve entità, che ha avvolto alcune tavole di legno.

Ad attirare l'attenzione è stato il denso fumo che ha in breve tempo invaso la zona: sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco.

Fortunatamente non si segnalano persone ferite o intossicate.